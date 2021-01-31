درك “الحويجبات” في تبسة يفكّك وكر دعارة ويحجز 20 غراما من “الكوكايين”

العملية انتهت بتوقيف امرأتين ورجل

داهمت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في منطقة “الحويجبات” الحدودية في تبسة، ليلة السبت إلى الأحد، منزلا عائليا يقع في دوار “الحجر الصفر” المتاخم للحدود، حوّله صاحبه إلى وكر مخصص لممارسة الفسق والدعارة، وتوقيف امرأتين وصاحب المنزل، تتراوح أعمارهم بين 28 و49 سنة، وحجز 20 غراما من مسحوق أبيض يعتقد أنها مادة “الكوكايين” وقنينة بها سائل مخدر، كما سجّل فرار عدد من المشتبه فيهم تحت جنح الظلام، جاري البحث عنهم.

العملية كانت بناءً على معلومات وردت لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية “الحويجبات”، حول تردد النساء والرجال في ساعات متأخرة من الليل على منزل ريفي مشتبه فيه، الكائن في دوار “الحجر الصفر”، وبعد عملية ترصد والحصول على إذن تفتيش لذات المنزل صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة قبل مداهمة وكر الرذيلة حوالي الساعة 23:30، حيث أثناء اقتراب أفراد الدورية من المسكن، تفطن عدد من الزبائن كانوا خارج الوكر، أين تمكنوا من الفرار مستغلين الظلام الدامس، وعند اقتحام المنزل، عثر على ثلاثة أشخاص “رجل وامرأتان”، كما تم العثور على كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على مسحوق أبيض اللون، يعتقد أن يكون مادة مخدرة “كوكايين” وقارورة زجاجية صغيرة بها سائل شفاف “دواء مخدر”، وبعد تحويل الموقوفين لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق، تم تحويل كمية المسحوق الأبيض للمخبر الجنائي التابع لقيادة الدرك الوطني في “بوشاوي” بالعاصمة في انتظار النتائج المخبرية.