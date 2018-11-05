درك السوقر يضبط 3 أسلحة من الصنف الخامس ويوقف 3 أشخاص بالفايجة في تيارت

في إطار نشاطاتها الميدانية، تمكنت الكتيبة الإقليمة للدرك الوطني بالسوقر بتيارت، وبعد ورود معلومات إليها تفيد بتواجد أشخاص يحوزون على أسلحة نارية على مستوى بلدية الفايجة.

حيث تم التنقل إلى الأمكنة المشبوهة، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية، تم تفتيش مساكن بعض المشبوهين، حيث تم ضبط 3 أسلحة نارية من الصنف الخامس بحوزة 3 أشخاص.

ويتعلق الأمر بالمسمى “ع.م” -68 سنة والمسمى “ع.ح” – 32 سنة والمسمى “س.ب”- 42 سنة، حيث تم توقيف المعنيين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.