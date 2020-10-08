درك الشراقة يضع حدا لأفارقة يسيرون منزلا لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوشاوي من وضع حد لنشاط أحد الأشخاص يستقبل بمنزله أفارقة، للممارسة الدعارة وتعاطي الكحول.

وتمت تفاصيل العملية بناء على معلومات واردة الى الفرقة، أين تم التنقل لمنزل المشتبه فيه بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية.

وعثر بداخل المنزل على 6 أفارقة من بينهم امرأتان من جنسيات مختلفة، و330 وحدة من الشروبات الكحولية.

على اثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن الإقامة على التراب الوطني دون استيفاء الشروط القانونية.

بالإضافة الى ايواء أجانب دون تصريح من السلطات المختصة وبيع مشروبات كحولية دون رخصة.

بالإضافة الى حيازة وتسيير منزل مفروش لتعاطي الخمور وممارسة الدعارة.