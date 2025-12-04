درك الشراقة يطيح بشبكة مختصة في تهريب واستيراد المهلوسات مع حجز 19 مركبة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة. ذات إمتداد دولي مختصة في التهريب والإستيراد غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أنواعها. على درجة عالية من الخطورة مهددة للأمن الوطني والصحة العمومية.

القضية النوعية تمت بناء على معلومات واردة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة. بعد إستغلال عنصر الإستعلامات وتكثيف التحريات و إستعمال تقنيات التحري الخاصة. تم تحديد هوية عناصر الشبكة ومكان تواجدهم، أين تم التنقل لعدة ولايات من الوطن وهذا بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

مكنت هذه العملية النوعية من توقيف 10 أشخاص من بينهم إمرأة جلهم مسبوقين قضائيا ومحل أوامر بالقبض. مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 16921 كبسولة نوع بريغابالين 300مغ، 14 قرص مهلوس من نوع كيتيل، 19 مركبة سياحية وشاحنتان. مبلغ مالي من العائدات الإجرامية بقيمة 340000 دج وهواتف نقالة.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختص إقليميا، عن الحيازة النقل والتخزين لغرض المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة وكذا جنحة تبييض الأموال وتزوير هياكل المركبات ووثائقها.

