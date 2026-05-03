درك الشراقة يُوجه نداء للجمهور

وجهت مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للدرك الوطني بالشراقة، نداءً للجمهور من أجل الإدلاء بشهاداتهم وتقديم شكواهم ضد كل من المسمى (ج.ع) والمسمى (ج.!) والمسمى (ح. م. أ.ك).

وحسب بيان للهيئة ذاتها فإن المعنيين مشتبه فيهم لتورطهم في قضية النصب والاحتيال على الجمهور بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال. عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالأرقام الهاتفية المستغلة من طرفهم في حسابات WhatsApp و Instagram كما هو مبين في الجدول أدناه.

ودعت مصالح الدرك كل شخص وقع ضحية أو تعامل مع المشتبه فيهم المذكورين أعلاه، بصفته شاهداً أو ضحية، التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة أو مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للدرك الوطني بالشراقة أو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية، لتقديم معلومات من شأنها أن تساعد في التحريات أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.