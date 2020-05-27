درك الشلف: إكتشاف بقايا هيكلين عظميين في أرض فلاحية بتاوقريت

عثرت مصالح الدرك الوطني بالشلف على هيكلين عظميين، بأحد مزارع الفلاحين ببلدية تاوقريت.

وأفاد بيان لمصالح الدرك، أنه بتاريخ 21 ماي الفارط حوالى الساعة منتصف النهار، عثر أحد الفلاحين على بقايا هيكل عظمي في حقله الزراعي ببقعة الخرارة ببلدية تاوقريت التابعة لولاية الشلف.

وأضاف البيان، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاوقريت مدعومين بأفراد من فصيلة الشرطة التقنية تنقلت إلى عين المكان، أين قامت عناصرها بالمعاينة الميدانية وأخذ العينات اللازمة التي من شأنها المساعدة في عملية التحري والتحقيق.

وأشار نفس المصدر، إلى أن التقديرات الأولية تبين أنه عبارة عن بقايا لهيكل عظمي بشري يعود تاريخه إلى الفترة الاستعمارية كون المنطقة وقعت بها معركة إبان الثورة التحريرية، أين تم فتح تحقيق معمق في القضية.

وتم أمس الثلاثاء وبناءا على تسخيرة وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير من أجل التنقل وإستخراج بقايا الهيكل المتبقية إلى غاية إرسالها للخبرة – التحاليل البيولوجية- قصد تحديد أصله والزمن الذي ينتمي إليه وإن كان من مخلفات الفترة الاستعمارية أم لشخص قد يكون قد توفي قبل سنوات، ليتم العثور على جمجمة أخرى بعد عملية المسح الكلى للمكان والأتربة ليصبح العدد إثنين “جمجمتين”.