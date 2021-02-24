درك الشلف يفكك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرقة والنصب على الشباب

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس ولاية الشلف، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و 29 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين مختصين في تنظيم وتدبير الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مع النصب والاحتيال.

وراح ضحية هؤلاء الموقوفين 12 شخصا كانوا ينوون القيام بالهجرة السرية عبر البحر، بعد دفع مبالغ مالية متفق عليه مسبقا .

وجاءت هذه العملية بناءا على شكوى تقدم بها الضحايا إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس حول تعرضهم للسرقة بالعنف.

وقد تم وضع خطة محكمة تم من خلالها تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم ، لتسفر العملية من توقيف سبعة مشتبه فيهم .

وقد كشفت التحقيقات الأولية أنه من بين الموقوفين من كان يقوم بالاتفاق مع الضحايا و توجيههم إلى الشاطئ.

وبعد مرور مدة زمنية تتم مهاجمتهم من طرف مجموعة ملثمة تقوم بالاعتداء و النصب عليهم .

تم تقديم المشتبه فيهم أما الجهات القضائية المختصة بعد نهاية التحقيق، فيما يبقى جاري البحث عن باقي الشركاء.