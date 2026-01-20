درك الشلف يوجه نداء للجمهور حول هذا الشخص

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، عن توقيف الشخص المدعو د.ع مشتبه في قضية النصب والاحتيال عبر منصة “تيك توك”.

وحسب بيان للدرك، يتعلق الأمر بمسير صفحة TOURISME VOYAGE المثبت على تطبيق التموقع الجغرافي maps google بإسم TRAVEL RAHAF.

ووجهن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف نداء لكل شخص قد وقع ضحية للشخص السالف الذكر التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف أو التقرب من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشلف التي فتحت تحقيقاً في هذا الشأن لإيداع شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.