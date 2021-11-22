درك الشلف يوقف سارقي صناديق النحل ببني حواء

تمكن عناصر المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لولاية الشلف من توقيف ثلاثة أشخاص قامو بسرقة صناديق النحل لأحد المربين.

وفي هذا السياق أفاد بيان لمضالح الدرك الوطني للولاية فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 25 الى 36 سنة ببني حواء لضلوعهم في سرقة 25 صندوق نحل.

من أحد المواطنين يمتهن تربية النحل بإحدى الولايات المجاورة لولاية الشلف.

كما أضاف البيان أن هذه العملية جاءت على اثر شكوى تقدم بها الضحية الى عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببني حواء.

مفادها تعرضة لسرقة 25 صندوق نحل.كان يستغلها بنواحي مقر اقامته منها 20 صندوق مملوء بعسل النحل من طرف مجهولين ليتم على الفور فتح تحقيق في القضية.

بالمقابل تابع ذات المصدر أنه و بعد تكثيف عملية البحث والتحري وتنشيط عنصر الإستعلام من طرف عناصر الفرقة المحققة بمختلف نمربي النحل بالمنطقة تم تحديد المشتبه فيهم.

والبالغ عددهم 3 أشخاص أحدهم مسبوق قضائيا مع استرجاع صناديق النحل كاملة وتسليمها لمالكها.

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الشلف: توقيف ثلاثيني متلبس بترويج الأقراص المهلوسة بسيدي عبد الرحمن

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة يقوم بترويج المؤثرات العقلية بحي أول نوفمبر ببلدية سيدي عبد الرحمان.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر التهار أونلاين، بناء على معلومات تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان مفادها

وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى بلدية سيدي عبد الرحمان.

وبعد تشكيل دورية من طرف عناصر الفرقة المحققة و التنقل إلى عين المكان وترصدهم لتحركات أحد الأشخاص يضع جبس طبي

و يتكأ على عكازتين و بعد التقرب منه و تفتيشه تم العثور بحوزته على 11 قرص مهلوس نوع “بريقابالين”

بالإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس و مقص لتقطيع الأقراص المهلوسة، أين تم توقيفه و اقتياده إلى مقر الفرقة المحققة من أجل مواصلة التحقيق.

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