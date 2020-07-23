درك الشلف يوقف شخصين سرقا مبلغ 184 مليون سنتيم

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف أول أمس من توقيف شخصين ينحدران من ولاية الشلف في قضية تكوين جمعية أشرار مع السرقة بتوفر ظرف التعدد.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت بعد تقدم الشاكي البالغ من العمر 62 سنة للتبليغ عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره (184) مليون سنتيم من طرف المشتبه فيهما.

على إثر ذلك باشرت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسنجاس بالتحقيق في القضية من أجل الإيقاع بالمشتبه فيهما ووضع حد لنشاطهم الإجرامي، أين تم وضع خطة محكمة وترصد المشتبه فيهما اللذان كان بصدد التنقل إلى منزلهما.

وأضاف البيان، أنه مواصلة للتحقيق تم تفتيش مسكني المشتبه فيهما البالغان من العمر 19 و 32 سنة، أين تم ضبط المبلغ المالي بحوزة المشتبه فيه الأول الذي كان مخبأ بإحكام داخل خزانة خشبية أين تم توقيفهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات القانونية، مع حجز القيمة المالية المسروقة.

وأوضح المصدر، أنه بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.