درك الشلف يوقف شخص قتل صاحب شاحنة وتركه بمحطة الوقود  

تمكّنت عناصرالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من كشف خيوط جريمة قتل راح ضحيتها شخص ينحدر من ولاية سطيف.

عُثر على الجثة داخل شاحنة من الحجم الكبير على مستوى الطريق السيار شرق غرب خاصة بنقل البضائع.

حيث قام المتهم بركن الشاحنة في محطة خاصة بتوزيع الوقود ببلدية واد سلي ولاية الشلف، بعد جريمة القتل.

ومكنت التحريات التي قامت بها ذات المصالح من تحديد هوية الفاعل وشريكه في العملية.

بعد تمديد الإختصاص الى ولاية سطيف لتوقيف المشتبه به الذي كان يرافقه وقام بسرقة الضحية وقتله.

أين تم توقيف الفاعلين بتهمة القتل العمدي وعدم التبيلغ عن جناية قتل وإخفاء أشياء مسروقة.

تم إعداد ملف قضائي ضدهم وتقديمهم الى الجهات القضائية المختصة.