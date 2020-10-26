درك الشلف يُحذر من شراء الهواتف النقالة من السوق السوداء لهذا السبب

تدعو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، إلى تجنب شراء الهواتف النقالة من السوق السوداء.

هذا وتعرف ظاهرة شراء الهواتف النقالة من السوق السوداء بولاية الشلف، إقبالا واسعا من طرف المواطنين من كلا الجنسين و الرجال أكثرهم، خاصة أصحاب الدخل المحدود.

كما أن أسعار هذا النوع من الهواتف النقالة تكون أحيانا خيالية في المحلات الخاصة ببيعها، إذ يفوق بعضها العشر ملايين سنتيم.

ومن جهة أخرى أصبحت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة في البيع والشراء تعرض هواتف نقالة “مستعملة”، والتي غالبا ما تكون مسروقة أو أن أصحابها متورطون في جرائم.

ومنه يجد الشخص الذي يقوم باقتناء هاتف نقال من السوق السوداء أو من مختلف صفحات التواصل الإجتماعي نفسه متورطا سواء في جريمة سرقة هاتف نقال، أو جرائم أخرى.

وفي هذا الصدد، تدعو قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف كافة المواطنين إلى عدم شراء الهواتف النقالة من السوق السوداء، مع ضرورة الاحتفاظ بالرقم التسلسلي للهاتف النقال، للتمكن من استرجاعه في حالة تعرض صاحبه إلى السرقة.

وكذا التبليغ الفوري سواء عن طريق الاتصال مباشرة بالفرق الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، أو الاتصال بالرقم الأخضر 1055.