درك الشلف يُطيح بشخص ويحجز أحجار نيزكية

درك الشلف يُطيح بدرك الشلف يُطيح بشخص ويحجز أحجار نيزكيةشخص ويحجز أحجار نيزكية

جاءت العملية استغلالا لمعلومات واردة لذات المصالح مفادها حيازة أحد الأشخاص البالغ من العمر “56” سنة لأحجار نيزيكية.

ليتم مباشرة وضع خطة محكمة من أجل إستدراجه والإطاحة به، هذا بعد جلبه لهاته الأحجار والمقدرة بـ16 حجرة، والبالغ وزنها 400 غرام على متن سيارته النفعية.

لتسفر العملية من توقيفه، وبعد تفتيشه تم حجز كذلك خنجر كبير الحجم، علبة صغيرة تحتوي على حجرتين كروية الشكل.

ليتم مباشرة اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وهذا بصدد معرفة ملابسات القضية.