درك الطارف يحبط محاولة تهريب رؤوس ماعز عبر الحدود

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقوس في الطارف، من إحباط محاولة تهريب رؤوس ماعز عبر الحدود البرية الشرقية.

وجاءت العملية، إثر تنفيذ خدمة شرطة الطريق بالسد الثابت للدرك الوطني بإقليم بلدية بوقوس.

أين تم توقيف مركبة مغطاة وبعد مراقبتها وتفتيشها تم العثور بداخلها على قطيع من الماشية موجهة للتهريب.

وأسفرت العملية، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و40 سنة مع حجز 28 رأس من الماعز. بالإضافة إلى حجز مركبة نفعية مغطاة استعملت لنقل الماشية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.

