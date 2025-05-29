درك العاصمة يضع حدا لشبكة مختصة في تنظيم “الحرقة”

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرغاية من وضع حد لشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

بناء على معلومات مؤكدة واردة لأفراد الفرقة، مفادهاالتحضير لعملية تهريب المهاجرين عبر البحر،وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات والإستغلال الأمثل للمعلومة وتتبع تحركات الشبكة، أسفرت العملية عن إحباط وتوقيف 08 أشخاص منظمين للرحلات، كما تم حجز قاربي نزهة، 08 محركات خاصة بالقوارب من مختلف الأحجام 11 خزان وقود سعة 40 لترخاصة بالمحركات و 10 هواتف نقالة.

هذا وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بعد استكمال إجراءا القانونية.