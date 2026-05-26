درك العاصمة يضع حدا لعصابة تحترف سرقة المركبات

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بعين الكحلة بالعاصمة، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والشاحنات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت العملية على إثر تحقيق مفتوح من طرف الفرقة حول عملية سرقة لشاحنة من حي عين الكحلة بلدية هراوة.

وعلى إثرها تم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات وتحديد هوية عناصر الشبكة. ليتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليمياً.

أين تم التعرف على الرأس المدير العمليات السرقة ليتم توقيفه واقتياده المقر الفرقة.

وبعد التحقيق وتفتيش ومداهمة لعدة حضائر مخصصة لبيع قطع الغيار المستعملة وبالإستعانة بمهندس المناجم. تم العثور على هياكل شاحنات وبعض قطع الغيار المستعملة لبعض السيارات والشاحنات. كانت محل نشرة بحث وكذا مركبات جاهزة بعد تغيير الرقم التسلسلي الخاصة بها.

كما مكّنت العملية من حل عدة قضايا مماثلة لسرقة السيارات مع توقيف شخصين. فيما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار مع استرجاع شاحنة.

وبعد إستيفاء جميع إجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.

