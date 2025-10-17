درك العاصمة يضع حدا لنشاط شبكة إجرامية تتاجر بالمهلوسات

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالكاليتوس في العاصمة، من وضع حد لشبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، تم توقيف شخصين وحجز 5692 قرص من المؤثرات العقلية ودراجة نارية.

وجاءت العملية، بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى أفراد الفرقة مفادها قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحياء بلدية الكاليتوس.

وبعد الاستغلال الجيد للمعلومات وتنشيط عنصر الإستعلامات مع تكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان نشاطهم.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة من أجل تتبع أفراد الشبكة وضبط تحركاتهم.

ومكنت العملية من توقيف شخصين، مع حجز 5692 كبسولة نوع بريغابالين من المؤثرات العقلية ودراجة نارية تستعمل في عملية النقل والترويج.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.