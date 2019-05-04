درك العاصمة يضع مخططا استثنائيا في شهر رمضان

سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بالعاصمة، مخططا أمنيا استثنائيا، بمناسبة شهر رمضان، بهدف ضمان حماية المواطنين، وممتلكاتهم.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم السبت، تم وضع تشكيل أمني خاص على مستوى مختلف التشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة.

لاسيما منها عبر الطرق الرئيسية والثانوية، مع تشديد المراقبة والتفتيش عبر الحواجز، وتكثيف التواجد بالأماكن العمومية.

وخاصة تكثيف الأمن، بالأماكن التي يتردد عليها المواطنين، كالساحات العموميو وأماكن التسلية والمراكز التجارية والمناطق السياحية والمؤسسات الفندقية.

وكذا على مستوى محطات نقل المسافرين، وخطوط السكك الحديدية.

بالإضافة إلى تدعيم وتكثيف نشاط السرايا الإقليمية لأمن الطرقات، الفرق الإقليمية وفصائل الأمن والتدخل بدوريات راجلة ومتحركة.

وذلك لأجل إحباط أي محاولة، أو نوايا إجرامية، من شأنها أن تؤثر سلبا على النظام، والأمن والسكينة العمومية.