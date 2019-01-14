درك العاصمة يطيح بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص من بينهم امرأة، وفق بيان لذات السلك النظامي.

وأوضح المصدر، أنه تم حجز 831 غ من الكيف المعالج و 186 غرام من الكوكايين.

وجاء في البيان أنه “تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة يقودها شخص مبحوث عنه.

مختصة في ترويج المخدرات والتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية (رخص سياقة) وإنتحال هوية الغير”.

وتابع البيان أن “أفراد الشبكة الإجرامية يقودها شخص مبحوث عنه يتنقل بسيارة سياحية عن طريق رخصة سياقة مزورة يقوم بترويج المخدرات بشتى أنواعها”.

وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا عقب الإنتهاء من كل الإجراءات القانونية، يضيف المصدر.