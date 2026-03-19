درك العاصمة يطيح بشبكة إجرامية من 11 شخصا ويحجز 141 كلغ من “الكيف”

تمكنت مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات “كيف معالج”. مكونة من 11 شخص مع حجز 141.18 كلغ من الكيف المعالج.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات، مفادها عزم هذه الشبكة الإجرامية تهريب كمية معتبرة من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية. وتوزيعها عبر مناطق مختلفة من الوطن. أسفرت العملية عن حجز 141.18كلغ من الكيف المعالج. وتوقيف 11 شخصا عبر مناطق مختلفة من الوطن في كل من الولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، باتنة، أم البواقي، قسنطينة، سطيف. ووهران من بينهم أشخاص مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

كما تم تحديد هوية أربعة 04 أشخاص الأبحاث عنهم لا تزال جارية. خمسة مركبات تستعملها الشبكة الاجرامية في تنقلاتها. حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 00 20670 دجوهواتف نقالة. ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 900 أورو.

سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية. الذي أحال القضية على قاضي التحقيق بنفس القطب أين تم إيداعهم جميعا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.