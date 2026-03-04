درك العاصمة يطيح بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة”

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، من تفكيك شبكة إجرامية وطنية تنشط في تهريب المهاجرين سرا عبر البحر .وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ضمن جماعة إجرامية منظمة، يمتد نشاطها عبر عدة ولايات ساحلية.

بعد الإستغلال الجيد للمعلومات وتكثيف التحريات والتحقيقات الميدانية المعمقة. تم كشف الهيكل الهرمي للشبكة الإجرامية، أين تم تحديد هوية جميع عناصر الشبكة ومكان تواجدهم.

وأسفرت العملية عن توقيف 07 أشخاص مع حجز قارب طوله 5.40 متر ومحرك قارب بقوة 85 حصان سيارتين سياحيتين. ومبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية والأجنبية من العائدات الإجرامية وهواتف نقالة.

سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

