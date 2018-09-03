درك العاصمة يطيح بشبكتين مختصتين في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من الإطاحة بعصابات إجرامية مختصة في عمليات تجارة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

وبحسب بيان صادر عن ذات المصالح ،فرقة الأبحاث بالشراقة تلقت معلومات تفيد بوجود عصابة تقوم بترويج المخدرات الصلبة والمهلوسات بكل من بلديتي الدرارية وأولاد فايت.

تم رصد ومتابعة أفراد هذه العصابة وأفضى الى توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 170 غرام من مادة الكيف المعالج كانت مخبأةداخل لوحة ترقيم السيارة.

تترواح أعمار الموقوفين ما بين 19 و36 سنة وينشطون بإقليم العاصمة.

إضافة الى أقراص مهلوسة مختلفة الأنواع، كما تم حجز كمية من المخدرات الصلبة- الكوكايين-،وأسلحة بيضاء ،ألعاب نارية تستعمل في الإعتداءات مع حجز مبلغ مالي قدره180 مليون سنتيم.

كما تم توقيف7 اشخاص وحجز 300 قرص مهلوس و 983 غرام من مادة الكيف المعالج.

تم تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية،أين ودعوا الحبس بمؤسستي إعادة التربية بالقليعة والحراش.

وفي سياق آخر،قام عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي من توقيف عصابة أشرار زرعوا الرعب بإقليم بلدية براقي بالإعتداء على مستوى الطريق.

بعد تكثيف التحريات والأبحاث تم التوصل الى توقيف أفراد هذه العصابة وحجز أسلحة بيضاء تتمثل في ستة سيوف من مختلف الأحجام

قارورة مسيلة للدموع مع حجز كمية من المخدرات من مادة الكيف المعالج وأقراص مهلوسة.

تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتهمة جريمة تكوين جمعية أشرار،الإخلال بالنظام العام،التحطيم العمدي لملك الغير والحيازة والمتاجرة بالمخدرات.

حيث تم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية والـتأهيل.