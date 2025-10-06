درك العاصمة يطيح بشخص أنشأ شركة وهمية موازية لسونلغاز بمنزله

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخرايسية في العاصمة من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 53 سنة. يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين الذين لا يحوزون على تراخيص إدارية وملفات غير مستوفية الشروط بصفته تقني تابع لمؤسسة سونلغاز.

و حسب ما أفاد به بيان للدرك الوطني، فإن العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة. بوجود شخص يقوم بتوصيل الكهرباء والغاز بطرق غير قانونية للمواطنين. بعد استدراجهم وإيهامهم على قدرته بتسهيل الإجراءات الإدارية بمؤسسة سونلغاز وهذا مقابل مبالغ مالية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه على إثر ذلك تم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات مع استعمال الوسائل التقنية. تم وضع خطة أمنية محكمة وتوقيف المشتبه فيه متلبساً، يقوم بتركيب عداد كهربائي بإحدى المنازل بإقليم بلدية خرايسية، بعد تفتيش مسكن المشتبه فيه تبين أنه يقوم بتسيير إدارة عمومية موازية لمؤسسة سونلغاز بمنـزله.

وأضافا البيان، أن العملية مكنت من حجز 160 ملف قاعدي خاص بالزبائن ضحايا النصب والإحتيال لشركته الوهمية ومئات الوثائق والمطبوعات خاصة بمؤسسة سونلغاز يستعملها في عمليات النصب. بالإضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في قطع وتوصيل وتركيب الغاز والكهرباء. عدادات كهربائية مسروقة، وكذا حل 25 قضية عالقة عبر إقليم ولاية الجزائر .

وسيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استكمال كافة الإجراءات.

