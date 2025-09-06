درك العاصمة يطيح بعصابة اعتدت على زوجين وسط الطريق!

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، من الإطاحة بعصابة قامت بالاعتداء على زوج وزوجته وسط الطريق العام.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت هذه العملية، على إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بالاعتداء على زوج وزوجته وسط الطريق وعلى مرأى العامة.

مما زرع حالة من الرعب والذعر وسط مستعملي الطريق، حيث قاموا بتحطيم أملاك الغير، وتعريض حياة الـمواطنين للخطر وترهيبهم.

ليقوم أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية كتيبة الحراش، باستغلال مقطع الفيديو المتداول، وتنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات.

وتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم.

أين أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص من بينهم قاصران وحجز مركبة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم أفراد العصابة أمام وكيل الجمهورية فور الانتهاء من مجريات التحقيق.