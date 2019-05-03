درك العاصمة يطيح بعصابة سرقة السيارت في الرويبة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بهرواة التابعة للكتيبة الاقليمية لدرك الرويبة من الاطاحة بعصابة احترفت سرقة المركبات بالعاصمة.

واوضح بيان عن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر ان بداية التحريات كانت بعد استغلال معلومات وردت الى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني تتعلق بوجود شبكة منظمة مكونة من اشخاص اغلبهم من ذوي السوابق تقوم بسرقة المركبات.

ويعمل افراد العصابة على ترصد الضحايا خاصة الذين يقومون بركن مركباته بأماكن معزولة.

ليتولى شخصان منهم عملية السرقة عن طريق تحطيم و تخريب محتويات المركبة بغرض تشغيلها.

وبينت المعلومات انه وفي نفس الوقت يعمل افراد اخرون على تامين وحراسة الاشخاص المنفذين لعملية السرقة وفتح لهم الطريق للإفلات من السدود والدوريات وفي الاخير يتم بيع السيارات المسروقة بأثمان زهيدة لأشخاص يقومون بتزوير الوثائق و ارقام الهياكل.

و بعد الترصد الدقيق والمستمر لأفراد العصابة الذي دام لعدة ايام تمت مباغتة المشتبه فيهم وهم بصدد سرقة احدى المركبات التجارية حيث حاولوا الهروب و الافلات من قبضة رجال الدرك الوطني.

غير ان التامين المحكم وغلق جميع المنافذ والمسالك ادى بالقبض عليهم في احد المسالك الترابية.

وسمح التحقيق بتوقيف 8 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 21 الى 41 سنة اغلبهم من ذوي السوابق القضائية.

وفي نفس الوقت كشف الخيوط عن عدة قضايا سرقة تورطت فيها هذه العصابة الاجرامية.

و تم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية لارتكابهم جناية ” السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل و تكوين جمعية اشرار، وتم ايداع الجميع بمؤسسة اعادة التربية.