درك العاصمة يطيح بمروج المخدرات ويحجز 18 صفيحة كيف

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء بالعاصمة، من الإطاحة بشخص يحترف ترويج المخدرات الصلبة عبر إقليم بلدية برج الكيفان.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت القضية بعد ﻭﺭوﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ محاولة أحد الأشخاص القيام بنقل ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ سياحية.

ليتم ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎﻭﺿﻊ خطة أمنية محكمة من خلال وضع نقاط مراقبة ﺑﺎﻟﻄﺮيق الذي يـحتمل مرور الشحة عبرها.

أين تم ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪ تفتيشها ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ بداخلها على صفيحتين من الكيف المعالج بوزن 190 غ.

ومكن التحقيق المعمق في القضية وتكثيف عنصر الإستعلام من تحديد هوية المروج الرئيسي الذي قام ببيع المخدرات للشخص الموقوف.

وعند تفتيش منزله تم ضبط 16 صفيحة من الكيف المعالج بوزن يقدر بـ1.580 كلغ.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.