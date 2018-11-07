درك العاصمة يفكك شبكتين إجراميتين في المتاجرة وترويج الكوكايين والقنب

أوقفت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، 9 أشخاص شكلوا شبكتين إجراميتين لترويج الكوكايين والقنب الهندي والكيف المعالج.

وحسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لخلية الاتصال لهذا الجهاز الأمني، كما قامت بحيازة تجهيزات حساسة ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء.

وقد تم تفكيك الشبكة الأولى، حسب البيان عن طريق استغلال معلومات مؤكدة تحصلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء.

وتعلقت حول قيام شبكة تحترف المتاجرة بالكوكايين تنشط بالعاصمة وبومرداس، حيث تم تشكيل فوج من المحققين لمتابعة القضية عن كثب.

وأدى الاستغلال الأمثل للمعلومة والترصد الدقيق بالإضافة إلى الاستعانة بتقنيات حديثة -يضيف البيان-إلى اختراق أفراد الشبكة.

وتم توقيف ستة أشخاص أغلبهم من ذوي السوابق تتراوح أعمارهم بين 30 سنة إلى 50 سنة، ينحدرون من العاصمة وبومرداس.

وقد تم تقديم المتورطين في قضية الحال والبالغ عددهم ستة (06) أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.

حيث أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية بالحراش .