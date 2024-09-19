درك العاصمة يوقف سائق شاحنة قام برمي الأتربة بالطريق العمومي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة، كتيبة بئر مراد رايس، من توقيف شخص بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، مع جنحة تفريغ حمولة في أماكن غير مرخص بها.

وحسب بيان المصالح ذاتها، جاءت العملية بعد تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة مكالمة هاتفية مفادها قيام سائق شاحنة برمي وتفريغ نفايات، متمثلة في أتربة، في وسط الطريق الولائي رقم 114 الرابط بين بلدية السحاولة وحي بابا علي. في الفترة الليلية بطريقة عشوائية على حافة الطريق.

وأدى هذا الفعل إلى إعاقة حركة الـمرور وتعريض حياة الغير للخطر. بالإضافة إلى تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هذه الحادثة.

وتم فتح تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية والاستعانة بـمنظومة الـمراقبة بالفيديو للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالـجزائر. مكّن من تعريف الشاحنة وتوقيف السائق في ظرف وجيز، مع وضع الشاحنة بالـمحشر البلدي.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.