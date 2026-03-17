درك العاصمة يوقف شخصا يعتدي على المواطنين بسلاح أبيض

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجسر قسنطينة مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري ببئر خادم في العاصمة، من توقيف شخص خطير يقوم بالاعتداء على المواطنين بسلاح أبيض بجسر قسنطينة.

وحسب بيان لذات المصالح، جاء توقيف المشتبه فيه، بعد تداول مقطع فيديو يوثق عمليات الاعتداء عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر في مقطع الفيديو، المشتبه فيه، وهو في حالة هيجان وسط طريق عمومي حاملا بيده سلاح أبيض من الصنف السادس (سيف كبير)، يقوم بالاعتداء على المواطنين أمام مرأى العامة بحي 440 مسكن بلدية جسر قسنطينة ولاية الجزائر. مما زرع الرعب والذعر وسط مستعملي الطريق. مع تعريض حياة المواطنين للخطر وترهيبهم، الفيديو تم توثيقه من طرف أحد المواطنين.

واستغلالا لمقطع الفيديو المتداول، تمكنت ذات المصالح، بعد تنشيط عنصر الإستعلام وتكثيف التحريات، ووضع خطة أمنية محكمة، من توقيف الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول في ظرف وجيز مع حجز سلاح أبيض محظور.

كما تبين أن المعني مسبوق قضائيا ومحل عدة شكاوي من طرف المواطنين من أجل الضرب والجرح العمدي بسلاح الأبيض.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.