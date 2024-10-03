درك العاصمة يوقف شخصا يقوم بالإعتداء والسرقة على المواطنين

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجمهورية بلدية الكاليتوس من توقيف شخص. يقوم بالاعتداء على المواطنين من خلال إركابهم معه بسيارته بحجة توصيلهم إلى نقطة معينة. ثم الاعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء وسرقة أموالهم وهواتفهم النقالة .

العملية جاءت بعد تلقي عناصر الفرقة عدة شكاوى من مواطنين تعرضوا للاعتداء متبوع بالسرقة بالقوة. أخرها شخص متوجه لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائه. بعد التحليل والتقييم لعناصر الفرقة لموضوع الشكاوى تم التأكد بأنها مماثلة ولنفس الشخص المشتبه فيه.

أين يقوم هذا الجاني مستعينا بشخص أخر في حالة فرار بالاعتداء على الضحايا وسلبهم أموالهم. وكل شيء بحوزتهم باستعمال سيارة سياحية حيث يقوم باصطياد الضحايا الذين يجدهم على قارعة الطريق. يطلبون خدمة التوصيل وانعدام النقل حيث يعرض عليهم توصيلهم مجانا. إلى مكان توجههم ثم يتوقف في مكان معزول ويعتدي عليهم بالقوة بإستعمال السلاح الأبيض بمشاركة شخص أخر.

تم ترصد السيارة عن طريق كاميرات المراقبة لمنظومة المراقبة المرورية بالمجموعة. أين تم تعريفها ليتم الوصول سريعا إلى هوية السائق وإلقاء القبض عليه مع حل خمسة قضايا عالقة لنفس الاعتداءات.

وسيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال مجريات التحقيق.