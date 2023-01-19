درك العاصمة يوقف عصابة السطو على “مضخات المياه” من العمارات

مع تذبذب المياه الشروب وانقطاعها في كل مرة منذ صائفة العام الفارط، انتشرت ظاهرة سرقة “مضخات المياه”. بشكل ملفت للانتباه، نظرا لغلاء أسعار الأخيرة. ما جعل هذا النوع من القضايا تعالجه الاقسام الجزائية على مستوى المحاكم، أين يمثل المتهمون لمواجهة تهمة السرقة.

وفي قضية الحال مثل متهمين اثنين شابين في العشرينات من العمر. لتورطهما في سرقة مضخات المياه في عمارة تعود لأحد قاطينها. بحيث ضبطا متلبسين بالجرم وهما يقومان بنزع الجهاز من طرف الضحية.

وفي الجلسة حاول المتهمان التهرب من المسؤولية الجزائية، بتغيير أوقوالهما تارة وبنفي الوقائع تارة أخرى. رغم تصريحات الضحية الذي أكد لرئيس الجلسة أن الجيران بالعمارة ضاقوا ذرعا من سلسلة السرقات. التي طالت أجهزة ضخ المياه من العمارة، إلى غاية ضبط هذين المتهمين متلبسين بسرقة جهازه من العمارة التي يقيم بها هو أيضا.

من جهته وكيل الجمهورية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 الف. في حق كل واحد من المتهمين.