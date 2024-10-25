درك العاصمة يوقف نشاط عصابة لترويج المهلوسات

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بأسطاوالي، مدعمة بأفراد المفرزة الخاصة للدرك الوطني بمعالمة من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر.

وجاءت العملية بعد تتبع دقيق لتحركات شخص مشبوه يقوم بترويج المؤثرات العقلية. ويستعمل في نشاطه دراجة نارية لتسهيل التحرك والتمويه.

ليتم ضبطه في حالة تلبس وهو يسلم كمية من المؤثرات العقلية إلى مروج أخر ببلدية عين البنيان.

وخلص التحقيق إلى توقيف شخصين وحجز 1830 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ، وأسلحة بيضاء مختلفة، ودراجة نارية.

وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.