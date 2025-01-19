درك العاصمة يوقف 18 فردا ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج البحري شرقي العاصمة، مدعمة بأفراد من المفرزة الخاصة للدرك الوطني بمعالمة “زرالدة”. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

وكشفت مصادر لـ” النهار”، أن العملية مكّنت من توقيف 18 شخصا مشتبه فيهم. حيث تم توقيف في العملية الأولى ببرج البحري 10 أفراد. فيما كلّلت العملية الثانية بالتنسيق مع مفرزة الدرك الوطني بمعالمة من تحديد هوية 8 أشخاص آخرين ينشطون ضمن نفس الشبكة الإجرامية.

وحسب ذات المصادر، فإن العملية مكنت من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة يقدر عددها بـ 1049 مؤثر عقلي من نوع ” بريغابالين ” المعروفة بالوسط الإجرامي بـ” الصاروخ”. بالإضافة كذلك إلى كمية أخرى من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين ” بقدر وزنها بـ 52 غرام. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ 71 ألف دج من عائدات النشاط الإجرامي.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية فإن الوقائع انطلقت بناءً على معلومات مؤكدة مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات على مستوى أحياء بلدية برج البحري بالعاصمة. بعد الاستغلال الجيد للمعلومة تم تحديد هوية المشتبه فيهم. بعد وضع خطة أمنية محكمة بتتبع تحركات أفراد الشبكة. حيث كللت العملية بتوقيف أفرادها تباعا.

وقد بقي المشتبه فيهم موقوفين في الحجز تحت النظر إلى غاية إستفاء كافة مراحل التحقيق. إلى حين تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة.

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