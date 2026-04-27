درك العاصمة يُطيح بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بولاية الجزائر، على مستوى الكاليتوس من توقيف شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات.

وأوضحت المصالح الأمنية نفسها، أن العملية تمت بناء على شكوى تلقتها الفرقة من طرف أحد المواطنين. مفادها تعرض سيارته السياحية لعملية سرقة بمقر سكنه بحي كوريفة محمد بلدية الكاليتوس ولاية الجزائر.

على إثر ذلك باشر أفراد الفرقة التحقيق في القضية باستغلال مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة وتنشيط عنصر الاستعلام. وتكثيف التحريات، مما مكن المحقيقين من تحديد هوية عناصر الشبكة ومكان تواجدهم وكذا تحديد مكان تواجد السيارة المسروقة، ليتم وضع خطة أمنية محكمة وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم التنقل إلى ولاية مجاورة وكذا إحدى بلديات ولاية الجزائر، حيث أسفرت العملية النوعية عن توقيف شخصين واسترجاع المركبة المسروقة في ظرف وجيز.

كما أشار المصدر نفسه، أن التحقيق أظهر بأن المشتبه فيهم كانوا بصدد تفكيك السيارة المسروقة وإعادة بيعها على شكل قطع غيار كما يقومون باستغلال تطبيقيات توصيل الأشخاص في تنقلاتهم لمختلف أعمالهم الإجرامية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.

