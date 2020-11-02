درك العامرية يحبط عملية هجرة سرية ويوقف 4 مرشحين

أحبطت وحدات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزجار التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية بالمجموعة الإقليمية لعين تموشنت محاولة هجرة سرية عبر قوارب الموت.

كما أوقفت أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 سنة و34 سنة ينحدرون من ولاية عين تموشنت كانوا يستعدون بأحد الغابات المسماة الزيمبا المحاذية لأحد الشواطئ الصخرية ببوزجار.

لتسفر العملية عن توقيف المرشحين وحجز قارب و محرك بالإضافة إلى معدات متمثلة في سترات نجذه و8 صفائح بنزين.

و كذا بوصلة تستعمل في توجيه القارب و تحديد الاتجاه. هذا و قد تم تحرير ملف قضائي في حق الموقوفين قبل تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العامرية.