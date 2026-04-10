درك العبادية يُوجه نداء حول هذا الشخص

وجهت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادية، نداء إلى المواطنين، حول شخص مشتبه فيه في جنحة النصب والإحتيال وسلب مال الغير.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المعني متهم بجنحة إنتحال صفة محددة قانونا وكيل الجمهورية). وجنحة إنتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، وهذا بإستغلال الأرقام الهاتفية والحساب البريدي المذكورة في الجدول أدناه.

وفي هذا الصدد، وجهت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادية، نداء لكل شخص قد وقع ضحيته أو تعرف عليه أو يملك معلومات عنه، التقرب إلى قاضي التحقيق لدى محكمة العطاف أو مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعبادية أو التقرب إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني للإدلاء بشهادة في قضية الحال.