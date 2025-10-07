درك القصبات يحجز 3.5 قنطار دجاج في باتنة

حجزت مصالح الدرك الوطني لبلدية القصبات بولاية باتنة 3.5 قنطار من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك.

وحسب بيان خلية إعلام مجموعة الدرك الوطني لولاية باتنة، فإن العملية تمت أثناء قيام عناصر فرقة الدرك بخدمة شرطة المرور بإقليم الإختصاص. أيم لفت انتباههم سيارة نفعية في اتجاه ولاية سطيف، وعند مراقبتها وتفتيشها تم العثور على كمية من الدجاج المذبوح بوزن 3.5 قنطار. في الصندوق الخلفي للمركبة الموقوفة دون مراعاة شروط النقل والتخزين.

وبعد معاينة الكمية المحجوزة من طرف طبيب بيطري تابع لمكتب حفظ الصحة البلدي لبلدية القصبات. أكّد عدم صلاحية تلك الكمية للاستهلاك. وأضاف نفس البيان أن المتهم سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المعنية فور الانتهاء من التحقيق.