درك الكاليتوس يطيح بشبكة تقوم بسرقة السيارات عن طريق خدمة التوصيل الالكتروني

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكاليتوس في العاصمة من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة السيارات والاعتداء على أصحابها تحت طائلة العنف والتهديد بالأسلحة البيضاء.

العملية جاءت بعد تلقي فرقة الدرك الوطني بالكاليتوس شكوى من أحد الضحايا كان ضحية اعتداء من طرف أشخاص مجهولين، قاموا بالاعتداء عليه وسلبه سيارته. هؤلاء الأشخاص قاموا بطلب خدمة توصيل إلكتروني، وعند قدوم صاحب المركبة (الضحية) طلبوا منه توصيلهم إلى مكان معين معزول وعندما وصلوا ذلك المكان اعتدوا عليه وسلبوه المركبة.

فور ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التس اسقرت وفي ظرف وجيز تم إلقاء القبض على أفراد العصابة والمقدر عددهم 4 أشخاص، أين تم توقيفهم كلهم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.