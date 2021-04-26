درك المحمدية يوقف سارقي أعمدة السكة الحديدية في معسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية ولاية معسكر ، من توقيف شخصين قاموا بسرقة أعمدة من خط السكة الحديدية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت ليلا، بعد معلومات تفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما في قضية تخريب و سرقة ممتلكات عمومية.

وتم على إثرها تشكيل دورية والتنقل إلى دوار واد المالح، وتم إلقاء القبض على المشتبه فيهما.

وبعد التحقيق معهما إعترفا بأنهما قاما باستخراج الأعمدة الهكتومترية محل السرقة لغرض بيعها لجامعي النفايات الصلبة.

وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية٫ أحالهما على جلسة المثول الفوري.

وقد تم الحكم عليهما بخمس سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة.

بالإضافة إلى تعويض للطرف المتضرر “الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية” قدره 200 ألف دينار.