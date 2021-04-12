درك المحمدية يوقف عصابة سرقة المواشي في معسكر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة المحمدية في ولاية معسكر، من وضع الحد لنشاط مجموعة إجرامية قامت بالإستيلاء على قطيع يتكون من 30 رأس من الأبقار.

العملية جاءت عقب تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية، لمكالمة هاتفية من الضحية يطلب فيها النجدة، كونه تعرض لهجوم من طرف لصوص قاموا بسرقة قطيعه المتكون من 30 رأسا من الأبقار بالمكان المسمى الكدية الحمراء بدوار أولاد مالك وعلى الفور تم إبلاغ مركز العمليات بالمجموعة والتنقل إلى عين المكان وبعد إصطحاب الضحية تم العثور على عنصرين من أفراد المجموعة، متلبسين بإقتياد القطيع بجانب الطريق الوطني رقم 17أ، بحوزتهم عتاد خاص بربط الماشية، حيث كانوا في إنتظار صاحب الشاحنة، الذي إتفق معهم مسبقا لنقل الماشية في إتجاه ولاية غليزان والذي لاذ بالفرار، فور إكتشافه توقيف عناصر العصابة.

و بعد التحقيق مع الموقوفين، تم تحديد هوية و مكان صاحب الشاحنة، الذي تم توقيفه في اليوم الموالي من طرف أفراد الفرقة،حيث تم تحرير محضر يتضمن جناية محاولة القتل وجنحة سرقة المواشي في حق المشتبه فيهم وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية.