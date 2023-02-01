درك المدية يحجز قرابة قنطارين من اللحوم الحمراء الفاسدة

قامت فصيلة الأبحاث مدعومة بعناصر فرقتي البحث والتحري بالمدية والبرواقية، وعنصر من فصيلة الشرطة التقنية التابع لمقر المجموعة بعملية مداهمة وتفتيش 3 مستودعات.

وذلك بناء على معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث بالمدية، مفادها وجود مذابح غير شرعية ببلدية قصر البخاري يمتهن أصحابها ذبح إناث المواشي.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 11 ذبيحة بكمية من اللحوم الحمراء تقدر بـ 172.5 كغ بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 389650 دج.

بالإضافة إلى الوسائل المستعملة في عملية الذبح والسلخ من سكاكين، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم.

وبالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر البخاري ، المفتش الرئيسي بيطري بالفرع الفلاحي لبلدية قصر البخاري، مفتش رئيسي للتجارة وقمع الغش، محقق رئيسي للتجارة وقمع الغش من أجل معاينة الذبائح المحجوزة أين تم التأكيد بعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري.

ليتم إتلاف جميع الذبائح بتوابعها، بمركز الردم التقني لبلدية قصر البخاري مع فتح تحقيق في القضية وتحرير محضر وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا