درك المدية يفكك عصابة سرقة المواشي ويوقف أربعة أشخاص بشلالة العذاورة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشلالة العذاورة الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بعين بوسيف من معالجة قضية نوعية. تتعلق بسرقة المواشي.

العملية جاءت على إثر تلقي بلاغ بتاريخ 2025/02/07 من طرف الضحية، و يتعلق الأمر بالمسمى (ب.خ) ضد مجهولين. مفادها تعرض قطيعه المقدر بـ 30 رأس من الغنم للسرقة والمتمثلة في 23 خروف + 07 ماعز من داخل الزريبة المحاذية لمقر سكنه ببلدية شلالة العذاورة ولاية المدية.

وتم تشكيل فريق تحقيق تحت قيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوسيف و باستعمال مختلف التقنيات التحري وتنشيط عنصر الاستعلام. وكذا استغلال وتحليل جميع المعلومات المتحصل عليها وربطها للوصول إلى هوية الفاعلين و بالتنسيق المستمر و الدائم مع الجهات القضائية تم إسترجاع 12 رأس من الماشية “07 من المعز و 05 من الأغنام ) و إعادتها الى صاحبها.

كما تم تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي و المتكونة من أربعة (04) مشتبه فيهم ينحدرون من ذات الولاية و الولايات المجاورة.

بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية في شأنهم، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة عين بوسيف. على أساس قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الاعداد الجنحة السرقة “سرقة المواشي”.