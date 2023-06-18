درك المدية يوجه نداءً حول هذا الشخص

أعلنت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية، أنه تم توقيف الشخص المدعو “ز.ر” مشتبه فيه في قضية مزية غير مستحقة.

ووجهت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للشخص السالف الذكر إلى تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.

ودعت المجموعة، المعنيين، إلى تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة، في قضية الحال أو قضية مشابهة. لدى فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالمدية. أو أي فرقة تابعة للدرك الوطني عبر التراب الوطني.