درك المدية يوقف 3 أشخاص بتهمة سرقة الكوابل الكهربائية

تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببعطة كتيبة سيدي نعمان لولاية المدية من توقيف ثلاث أشخاص بتهمة سرقة الكوابل الكهربائية و تخريب أملاك الدولة.

وفي هذا السياق، تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مفادها تعرض كوابل كهربائية ذات التوتر المتوسط من أعمدة كهربائية ببلدية بعطة للتخريب والسطو.

على إثرها تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي نعمان.

كما أسفرت العملية على توقيف شخصين وحجز رزم من الكوابل الكهربائية (نوع أميلاك) ذات التوتر المتوسط.

بالمقابل ومواصلة للبحث والتفتيش من طرف الفرقة المحلية بنفس المنطقة تم العثور على 6 رزم أخرى من الكوابل الكهربائية

ذات التوتر العالي (نوع أميلاك)

كانت مخبأة داخل الأحراش بمحاذاة وادي موجود بالمنطقة، على بعد حوالي 1.5 كلم من المكان الأول.

الى جانب ذالك أسفر التحقيق مع الموقوفان عن توقيف مشتبه فيه ثالث، أين سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية.

طالع ايضا:

المدية : توقيف صيدلي يقود شبكة لترويج المهلوسات

كما تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات.

وأسفرت العملية على توقيف 09 أشخاص مسبوقين قضائيا من بينهم صيدلي وهو الممون الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية.

كما تم حجز كمية معتبرة من الأقراص الهلوسة من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي يقدر 90 مليون سنتيم من عائدات الإتجار بالسموم.

إضافة إلى ذلك أسفرت العملية عن حجز أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير ، كما تم تقديم الموقوفين إلى وكيل الجمهورية لمحكمة المدية.