درك المدية يُحذر من هذا الشخص

حذرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية، من شخص يدعى (ل. م) مشتبه فيه بعرض أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج للبيع.

وحسب بيان لذات الهيئة، يقوم المعني، بإستدراج ضحاياه إلى حي حوش ميهوب ببلدية براقي من أجل النصب عليهم وسرقة أموالهم. سواء عن طريق السرقة بالنشل أو السرقة بالعنف أو الإعتداء بالسلاح الأبيض.

ووجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للشخص السالف الذكر، إلى تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال. أو قضية مشابهة لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببعطة أو أي فرقة تابعة للدرك الوطني عبر التراب الوطني.