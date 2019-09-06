درك المسيلة يحجز 5 قناطير من نبتة التبغ

أوقفت مصالح الدرك الوطني، بالمسيلة، نهاية الأسبوع شخصا، كما حجزت كمية معتبرة من نبتة التبغ.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّها حجزت كمية من نبتة التبغ كانت على متن شاحنة تبريد من نوع H100.

وقدرت ذات المصالح الكمية بـ5 قناطير، فيما تم توقيف مالك الشاحنة البالغ من العمر 47 سنة.

وفي سياق ذات صلة، تمكنت ذات المصالح من حجز آلة حفر آبار الإرتوازية تقليدية الصنع.

حيث كان أصحاب الأراضي الفلاحية بحفر آبار ارتوازية بدون رخصة، ما يعتبر مخالفا للقانون الجزائري.

ومن جهة أخرى، حجزت عناصر الدرك الوطني، محركين لسيارتين من أجل جنحة التهريب، وتوقيف شخصين.

المحرك الأول لسيارة من نوع بيجو 504، أمّا المحرك الثاني لسيارة نوع بيجو 505، استنادا لذات البيان

فيما لايزال التحقيق جاري في مصدر المحركين.