درك المسيلة يسترجع شاحنة و سيارتين خلال الـ72 ساعة الأخيرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمسيلة،من القيام بعمليات نوعية خلال الثلاث أيام الأخيرة، أين تم إسترجاع شاحنة مسروقة من ولاية البويرة

بالإضافة إلى سيارة من نوع “بارتنار” من ولاية بجاية، بعد تحريات و معلومات تم إستغلالها .

وحسب بيان لذات السلك النظامي، اليوم الجمعة، فإن العمليتان سجلتا على مستوى إقليم دائرة مڨرة .

و في مدة قياسية لم تتجاوز 30د،تمكنت ذات المصالح من توقيف 3 أشخاص قاموا بإستدراج سائق سيارة من ولاية سطيف

ليحاولوا الإعتداء على صاحبها و سرقتها بإستعمال العنف، و ذلك ببلدية عين الخضراء شرق الولاية .