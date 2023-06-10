درك المسيلة يكشف عن أسباب الحادث الأليم

كشف الرائد بغدادي بن حواش، المكلف بالإعلام لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، اليوم السبت، أن أسباب حادث المرور المميت الذي وقع فجر اليوم، تعود إلى السرعة المفرطة وعدم احترام مسافة الأمان.

وصرح الرائد لقناة النهار، أنه تم تسجيل حادث مرور مميت في حدود الساعة 03سا و30 د، بالطريق الوطني رقم 8 الرابط بين بلدتي بوسعادة وعين الحجل بالمنطقة المسماة الحاسي.

وأوضح المتحدث، أن الحادث نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائر- بسكرة وسيارة سياحية من نوع “اكسنت”.

كما أرجع الرائد بغدادي أسباب الحادث إلى عدم اتخاذ الحيطة والحذر من طرف سائق السيارة السياحية. والمتمثلة في الاحتياطات ومسافة الأمان عند التجاوز. أين أصطدمت المركبة بالجانب الأيسر للحافلة -عند التجاوز- وخروجها للجهة اليمنى للطريق ثم انقلابها.

يشار أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص فيما أصيب 38 آخرون بجروح متفاوتتة الخطورة أغلبها خفيفة.