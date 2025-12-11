درك المسيلة يوجه نداءً هاما للجمهور!

أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة نداءً إلى المواطنين للتعرّف على شخص مشتبه تورطه في قضايا النصب والاحتيال. وذلك بعد الحصول على إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة، وعملاً بالمادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأفادت المصالح المعنية أنّ الشخص الظاهر في الصورة المدعو (ج. خ)، يشتبه في ضلوعه في عدة قضايا احتيالية مست عدداً من المواطنين. ودعت مصالح الدرك كل من كان ضحية أو يملك معلومات يمكن أن تفيد في التحقيق إلى التوجّه لأقرب وحدة للدرك الوطني. لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادته خدمةً لمجرى العدالة.

