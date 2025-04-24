درك المغير يحجز 14850 قرص “بريغابالين”

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بحوزته.

العملية جاءت مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمغير. بغية التصدي لكل أشكال الجريمة بما فيها التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. وأثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجامعة التابعة لكتيبة المغير. بخدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 03. تم توقيف مركبة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى الولايات الجنوبية.

وبعد تفتيش الركاب وأمتعتهم، تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية والمقدرة بـ 14850 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ. داخل حقيبة أحد الركاب ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. والذي أسفر عن تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين متورطين في القضية والمتواجدين في حالة فرار.

بعد الانتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة .

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